MC Ryan SP segue para audiência custódia após causar danos ao gramado do XV de Piracicaba Na manhã desta sexta-feira (10), o cantor MC Ryan SP passa por uma audiência de... Portal Veloz|Do R7 10/05/2025 - 12h07 (Atualizado em 10/05/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na manhã desta sexta-feira (10), o cantor MC Ryan SP passa por uma audiência de custódia após ser preso na noite de ontem (9), em Piracicaba (SP). O artista, que causou danos ao gramado do Estádio Municipal Barão da Serra Negra durante uma apresentação, passou a noite na cela do 1º Distrito Policial e aguardava a audiência. Contudo, optou-se por realizar a audiência de forma virtual, com o cantor sendo conduzido de sua cela para uma sala onde participará da audiência com o juiz local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!

Leia Mais em Portal Veloz:

Macron, Merz, Starmer e Tusk pressionam Rússia antes de visita a Kiev

Surfe: Filipe Toleto conquista título da etapa de Gold Coast

Trump anuncia cessar-fogo “total e imediato” entre Índia e Paquistão