Menino autista de 6 anos é encontrado nu e ferido em terreno de Piracicaba
GCM de PiracicabaNa tarde desta terça-feira (12), um menino de apenas 6 anos foi encontrado...
Na tarde desta terça-feira (12), um menino de apenas 6 anos foi encontrado nu, com lesões pelo corpo, em um terreno na Rua Atobá, no bairro Parque Sabiás, em Piracicaba (SP). A criança, que, segundo informações, é autista, estava desorientada e com dificuldade na fala.
Na tarde desta terça-feira (12), um menino de apenas 6 anos foi encontrado nu, com lesões pelo corpo, em um terreno na Rua Atobá, no bairro Parque Sabiás, em Piracicaba (SP). A criança, que, segundo informações, é autista, estava desorientada e com dificuldade na fala.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: