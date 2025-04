Monumentos do Lago Azul de Rio Claro são iluminados em referência à conscientização sobre autismo Foto: Prefeitura de Rio ClaroA réplica da Torre Eiffel e a estátua do leão, no... Portal Veloz|Do R7 07/04/2025 - 12h10 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h10 ) twitter

Foto: Prefeitura de Rio ClaroA réplica da Torre Eiffel e a estátua do leão, no Lago Azul de Rio Claro, ficam até o final deste mês iluminadas nas cores azul em referência ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. O projeto da prefeitura de Rio Claro é realizado por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro dessa importante iniciativa!

