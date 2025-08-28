Logo R7.com
Morre Coracy Arantes, a “vovó do TikTok”, aos 82 anos

A influenciadora digital Coracy Arantes, carinhosamente conhecida como a “vovó do TikTok”, faleceu aos 82...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

A influenciadora digital Coracy Arantes, carinhosamente conhecida como a “vovó do TikTok”, faleceu aos 82 anos em São José dos Campos (SP), após complicações de uma doença pulmonar e duas paradas cardíacas sofridas no último fim de semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre a trajetória inspiradora de Coracy Arantes.

