Morre Coracy Arantes, a “vovó do TikTok”, aos 82 anos A influenciadora digital Coracy Arantes, carinhosamente conhecida como a “vovó do TikTok”, faleceu aos 82... Portal Veloz|Do R7 28/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h18 ) twitter

Portal Veloz

A influenciadora digital Coracy Arantes, carinhosamente conhecida como a “vovó do TikTok”, faleceu aos 82 anos em São José dos Campos (SP), após complicações de uma doença pulmonar e duas paradas cardíacas sofridas no último fim de semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre a trajetória inspiradora de Coracy Arantes.

