Morre Coracy Arantes, a “vovó do TikTok”, aos 82 anos
A influenciadora digital Coracy Arantes, carinhosamente conhecida como a “vovó do TikTok”, faleceu aos 82 anos em São José dos Campos (SP), após complicações de uma doença pulmonar e duas paradas cardíacas sofridas no último fim de semana.
