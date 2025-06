Motociclista morre após colidir com caminhão guincho em Campinas Um motociclista de 29 anos morreu na manhã desta segunda-feira (2) após colidir violentamente contra... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 09h57 ) twitter

Portal Veloz

Um motociclista de 29 anos morreu na manhã desta segunda-feira (2) após colidir violentamente contra a traseira de um caminhão guincho parado no semáforo. O acidente aconteceu na Avenida Camocim, na altura do Jardim Marajó, região do Jardim Ouro Verde, em Campinas (SP).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

