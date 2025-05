Mulher é morta a facadas pela ex-cunhada em Mococa; crime ocorreu na frente da filha de 8 anos As investigações seguem em andamento para localizar a suspeita e apurar a motivação do crime... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h56 ) twitter

As investigações seguem em andamento para localizar a suspeita e apurar a motivação do crime Uma mulher de 37 anos foi brutalmente assassinada a facadas na noite desta quinta-feira (22), em Mococa, na região metropolitana de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A vítima, identificada como Cleide Paula da Silva, foi atacada pela ex-cunhada, Jéssica Carolina Souza, de 31 anos, que fugiu do local após o crime.

