NBA: Oklahoma City Thunder derrota Indiana Pacers e é campeão

Em um jogo nervoso, o Oklahoma City Thunder derrotou o Indiana Pacers, por 103 a 91, e fechou a série final da NBA da temporada 2024/2025 com 4 a 3. O título de campeão ratificou a condição de melhor equipe do campeonato obtida durante toda a disputa e Shai Gilgeous-Alexander como o melhor jogador. Haliburton, um dos melhores jogadores dos Pacers se machucou no primeiro quarto e deixou a quadra com lesão no tendão de Aquiles.

