Nesta quarta (16), Ponte busca liderança do Grupo no Brasileiro Sub-20 (Série B) diante do Operário-PR

A Ponte Preta volta a campo, nesta quarta-feira (16), às 15h, para enfrentar o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com duas vitórias e cinco gols marcados, a Macaquinha ocupa a vice-liderança do Grupo B da competição, superada apenas pelo Ituano. O time adversário ocupa a sexta posição, com três pontos ganhos e saldo negativo de três gols.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

