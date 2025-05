Neymar retoma os treinos em campo, mas ainda sem jogar bola

Com Neymar, Santos ultrapassa Palmeiras e São Paulo em rede socialNeymar está de volta aos treinos, mas ainda sem bola. O craque fez, nesta quarta (14), uma atividade no campo com a equipe de fisioterapia. Ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda que sofreu há quase um mês. O camisa dez deve voltar a jogar na semana que vem, contra o CRB, pela Copa do Brasil. Desde que voltou ao Santos, Neymar fez nove partidas e marcou três gols.

