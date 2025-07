Portal Veloz |Do R7

O Adeus ao Príncipe das Trevas: Ozzy Osbourne morre aos 76 anos e deixa legado eterno no heavy metal Parte da mística em torno de Osbourne foi construída com uma combinação única de teatralidade...

Parte da mística em torno de Osbourne foi construída com uma combinação única de teatralidade e excessos. Morreu, aos 76 anos, Ozzy Osbourne, o icônico vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath, conhecido mundialmente como o “Príncipe das Trevas” e reverenciado por fãs como o “Padrinho do Heavy Metal”. A informação foi confirmada pela família do artista nesta terça-feira (22), em um comunicado emocionado.

