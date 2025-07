Obras da UBS Santa Eulália e UPA Aeroporto são vistoriadas em Limeira Foto: Câmara de LimeiraA Comissão de Obras da Câmara fiscalizou, na tarde desta sexta-feira, 4... Portal Veloz|Do R7 05/07/2025 - 09h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 09h16 ) twitter

Câmara Municipal de Limeira

Foto: Câmara de LimeiraA Comissão de Obras da Câmara fiscalizou, na tarde desta sexta-feira, 4 de julho, o andamento da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Santa Eulália e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Aeroporto (foto). Ambas foram iniciadas em 2024, são financiadas pelo Finisa e realizadas pela empresa Luxor Engenharia e Construção.

