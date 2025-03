Palmeiras derrota São Paulo e chega à final do Paulista Cesar Greco/Palmeiras O Palmeiras derrotou o São Paulo por 1 a 0, na noite desta... Portal Veloz|Do R7 11/03/2025 - 07h45 (Atualizado em 11/03/2025 - 08h11 ) twitter

O Palmeiras derrotou o São Paulo por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (10) no Allianz Parque, e se classificou para a decisão do Campeonato Paulista, na qual medirá forças com o Corinthians.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

