Parque das Paineiras é entregue em Santa Bárbara d'Oeste

Foto: Prefeitura de Santa BárbaraO Parque das Paineiras foi entregue neste sábado (5) em Santa Bárbara d’Oeste (SP). Localizado entre as avenidas Antonio Pedroso, São Paulo e Tenente João Benedito Caetano, o Paineiras é o maior parque linear da região, com 80 mil m² de área, mais de 3 mil mudas de árvores plantadas, com recomposição da natureza e novas estruturas esportivas e de lazer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra todos os detalhes dessa nova área de lazer!

