Polícia Civil de SP apreende quase 1 tonelada de drogas em imóveis usados por organização criminosa
07/08/2025 - 11h18

Foto: Governo de SPAção da Polícia Civil localizou drogas em Diadema e no Jardim Miram, na capital A Polícia Civil apreendeu 951 quilos de maconha em dois imóveis utilizados por uma organização criminosa para armazenar entorpecentes em Diadema e na zona sul da capital, na quarta-feira (6). Um homem e uma mulher, de 25 e 32 anos, foram presos em flagrante por tráfico.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da apreensão no Portal Veloz.

