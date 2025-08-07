Logo R7.com
Polícia Civil de SP apreende quase 1 tonelada de drogas em imóveis usados por organização criminosa

Foto: Governo de SPAção da Polícia Civil localizou drogas em Diadema e no Jardim Miram,...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Foto: Governo de SPAção da Polícia Civil localizou drogas em Diadema e no Jardim Miram, na capital A Polícia Civil apreendeu 951 quilos de maconha em dois imóveis utilizados por uma organização criminosa para armazenar entorpecentes em Diadema e na zona sul da capital, na quarta-feira (6). Um homem e uma mulher, de 25 e 32 anos, foram presos em flagrante por tráfico.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes da apreensão no Portal Veloz.

