Polícia Civil desmonta estação clandestina de envio massivo de SMS na zona sul de São Paulo

No local, os policiais encontraram equipamentos ilegais configurados para simular uma Estação Rádio Base. A Polícia Civil de São Paulo desativou, na quinta-feira (22), uma estação clandestina de envio em massa de mensagens SMS, instalada em um escritório comercial no Viaduto Santa Generosa, no bairro da Vila Mariana, zona sul da capital paulista. A operação foi conduzida por agentes da 5ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).

Para saber mais sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

