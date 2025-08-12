Polícia Militar de SP recebe câmeras para motos para identificar placas clonadas
Foto: Governo de SPO governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou nesta segunda-feira (11)...
Foto: Governo de SPO governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou nesta segunda-feira (11) da entrega de câmeras de videomonitoramento que serão instaladas em motocicletas da Polícia Militar. A cerimônia aconteceu na Praça da Sé, no centro da capital, e marca mais um passo na ampliação do programa Muralha Paulista, que utiliza tecnologia para combater a mobilidade criminal no estado.
Foto: Governo de SPO governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou nesta segunda-feira (11) da entrega de câmeras de videomonitoramento que serão instaladas em motocicletas da Polícia Militar. A cerimônia aconteceu na Praça da Sé, no centro da capital, e marca mais um passo na ampliação do programa Muralha Paulista, que utiliza tecnologia para combater a mobilidade criminal no estado.
Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: