Polícia Militar de SP recebe câmeras para motos para identificar placas clonadas
12/08/2025 - 09h58

Foto: Governo de SPO governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou nesta segunda-feira (11) da entrega de câmeras de videomonitoramento que serão instaladas em motocicletas da Polícia Militar. A cerimônia aconteceu na Praça da Sé, no centro da capital, e marca mais um passo na ampliação do programa Muralha Paulista, que utiliza tecnologia para combater a mobilidade criminal no estado.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

