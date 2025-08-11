Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Jardim das Palmeiras, em Leme

Ao chegar ao local indicado, os policiais abordaram o suspeito, que confessou guardar drogas para...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Ao chegar ao local indicado, os policiais abordaram o suspeito, que confessou guardar drogas para outra pessoa.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.