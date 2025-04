População em situação de rua ultrapassa 96 mil na cidade de São Paulo, aponta levantamento da UFMG O número registrado representa um crescimento de quase 3 mil pessoas em comparação com janeiro... Portal Veloz|Do R7 23/04/2025 - 19h45 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h45 ) twitter

O número registrado representa um crescimento de quase 3 mil pessoas em comparação com janeiro de 2025. A cidade de São Paulo atingiu um novo marco preocupante em março deste ano: 96.220 pessoas viviam em situação de rua, segundo dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal, divulgados em 14 de abril. O levantamento foi realizado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do projeto Polos de Cidadania.

Saiba mais sobre essa alarmante situação e as implicações sociais no nosso parceiro Portal Veloz.

