Pós-jogo repercute pênalti polêmico e classificação do Palmeiras O Palmeiras garantiu vaga na final do Campeonato Paulista de 2025 ao vencer o São Paulo por 1 a 0 no... Portal Veloz|Do R7 11/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h57 )

O Palmeiras garantiu vaga na final do Campeonato Paulista de 2025 ao vencer o São Paulo por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol de pênalti de Rafael Veiga. A penalidade, marcada no final do primeiro tempo, foi alvo de controvérsias, pois o árbitro não recorreu ao VAR. A grande decisão será contra o Corinthians, que superou o Santos na outra semifinal. O primeiro jogo da final está marcado para o próximo domingo (16).

