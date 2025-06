Prefeita e vice-prefeito anunciam novo presidente do SAAE de Cordeirópolis Foto: Prefeitura de CordeirópolisA prefeita de Cordeirópolis Cristina Saad e o vice-prefeito Anderson Hespanhol Pique... Portal Veloz|Do R7 05/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de CordeirópolisA prefeita de Cordeirópolis Cristina Saad e o vice-prefeito Anderson Hespanhol Pique anunciaram nesta quinta-feira (5) Marco Gomes da Silva como novo presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A decisão foi tomada em conjunto com o atual presidente da autarquia, Pedro Alberto Caes, que continuará no SAAE, em outro cargo.

