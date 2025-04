Prefeito de Santa Bárbara completa 100 dias de governo e anuncia R$ 58 milhões em investimentos Foto: Prefeitura de Santa Bárbara O prefeito Rafael Piovezan anunciou, nesta quinta-feira (10), R$ 58... Portal Veloz|Do R7 11/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara O prefeito Rafael Piovezan anunciou, nesta quinta-feira (10), R$ 58 milhões em investimentos em diversos setores da Administração Municipal, em especial, nas áreas da Saúde, Educação e Serviços. As ações foram divulgadas durante uma coletiva de imprensa que marcou os 100 dias do segundo mandato do prefeito.

