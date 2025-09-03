Logo R7.com
Prefeitura de Sorocaba realiza concurso público para vagas em diversas áreas; veja

Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Recursos Humanos (Serh), divulga, nesta segunda-feira (1º de setembro), no Jornal Município (https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/), o edital do concurso público nº 01/2025 para cargos em diversas áreas. As inscrições deverão ser realizadas, de 8 de setembro a 13 de outubro deste ano, no site da Fundação Vunesp (https://www.vunesp.com.br/), organizadora do certame, mediante o pagamento da taxa de inscrição.

Saiba mais sobre as oportunidades e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

