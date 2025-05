Primeira etapa de modernização da iluminação pública de Campinas é concluída Foto: Prefeitura de CampinasCampinas recebeu, até esta quarta-feira, 30 de abril, a modernização do sistema... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasCampinas recebeu, até esta quarta-feira, 30 de abril, a modernização do sistema de iluminação pública com a instalação de luminárias de LED em 40.450 pontos, mais iluminação especial em monumentos, praças, parques, bosques e diversos locais de destaque, históricos e/ou culturais, e faixas de pedestres. As lâmpadas LED iluminam cinco vezes mais, são mais econômicas e duradouras.Esta primeira fase completa o Marco 1 do contrato de concessão da iluminação púbica. A partir de 1º de maio, começa o processo para o Marco 2, que segue até 31 de outubro de 2025, no qual devem ser modernizadas mais 40 mil pontos e outros locais. O restante é o Marco 3, até 30 de abril de 2026.A modernização de todo o parque de iluminação da cidade foi acordada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Prefeitura de Campinas e o consórcio Conecta Campinas, por 13 anos. Além da substituição de todas as luminárias por LED, o consórcio é responsável pela manutenção das lâmpadas.

Para saber mais sobre essa importante modernização e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Governo de SP envia à Alesp proposta que eleva salário mínimo estadual para R$ 1.804

Sami Rico repete feito do pai e homenageia Ayrton Senna em DVD

Sorocaba registra saldo positivo com mais de mil vagas de emprego em março de 2025