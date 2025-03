Procon de Sumaré alerta sobre cuidados na antecipação da restituição do Imposto de Renda Com a aproximação do período de declaração do Imposto de Renda, contribuintes consideram a possibilidade... Portal Veloz|Do R7 14/03/2025 - 12h09 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h09 ) twitter

Com a aproximação do período de declaração do Imposto de Renda, contribuintes consideram a possibilidade de antecipar os valores da restituição por meio de empréstimos oferecidos por instituições financeiras. O Procon Sumaré orienta os consumidores a avaliarem cuidadosamente essa opção, considerando os riscos e custos envolvidos.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre os cuidados necessários na antecipação da restituição do Imposto de Renda!

