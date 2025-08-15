Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Procon-SP nova cartilha para orientar consumidores na proteção de seus dados pessoais

Foto: Divulgação/Governo de SPMaterial explica de forma prática os direitos previstos na Lei Geral de...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Foto: Divulgação/Governo de SPMaterial explica de forma prática os direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados O Procon-SP acaba de lançar um vídeo educativo e uma nova edição de cartilha sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e sua relação com o consumo, com o objetivo de oferecer informações claras e acessíveis para que os cidadãos compreendam a importância de proteger seus dados pessoais.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.