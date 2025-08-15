Procon-SP nova cartilha para orientar consumidores na proteção de seus dados pessoais Foto: Divulgação/Governo de SPMaterial explica de forma prática os direitos previstos na Lei Geral de... Portal Veloz|Do R7 15/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Divulgação/Governo de SPMaterial explica de forma prática os direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados O Procon-SP acaba de lançar um vídeo educativo e uma nova edição de cartilha sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e sua relação com o consumo, com o objetivo de oferecer informações claras e acessíveis para que os cidadãos compreendam a importância de proteger seus dados pessoais.

