Procurado pela Interpol, Tuta, operador financeiro do PCC, é preso na Bolívia
Portal Veloz|Do R7
17/05/2025 - 12h04 (Atualizado em 17/05/2025 - 12h04 )

Divulgação/Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico A Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen da Bolívia prendeu nesta sexta-feira (16) Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, considerado o braço direito e substituto de Marcola no comando do PCC (Primeiro Comando da Capital). Apontado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) como operador financeiro da facção, ele já foi condenado a 12 anos e meio de prisão pela 1ª Vara de Crimes Tributários por associação criminosa e lavagem de dinheiro e teria movimentado mais de R$ 1 bilhão no mundo do crime. A prisão aconteceu em Santa Cruz de la Sierra, quando o criminoso se apresentou em um órgão oficial do governo da Bolívia para renovar uma identidade falsa. Para mais detalhes sobre essa prisão impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz. Leia Mais em Portal Veloz: Dia Mundial da Hipertensão: condição atinge 30% dos adultos no Brasil

