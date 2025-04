Projeto iniciado na região de Campinas é destaque na Agrishow Você sabia que uma das atrações da 30ª edição da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia... Portal Veloz|Do R7 26/04/2025 - 09h40 (Atualizado em 26/04/2025 - 09h40 ) twitter

Blackberry on the bush in the farm garden

Você sabia que uma das atrações da 30ª edição da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto, tem sua origem na região de Campinas? Com o objetivo de diversificar a produção agrícola e aumentar a rentabilidade de pequenos e médios produtores, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, promove, desde 2018, o Projeto Frutas Vermelhas SP. A iniciativa incentiva o cultivo de amora, framboesa e mirtilo, conhecidas comercialmente como frutas vermelhas, em diferentes regiões paulistas, especialmente no entorno de Campinas.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este projeto inovador e suas implicações para a agricultura na região!

