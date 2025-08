Promotoria da Espanha pede dois anos e meio de prisão para jogador do Real Madrid

Portal Veloz |Do R7

Reprodução/Instagram/@asencio Atleta é acusado de divulgação de pornografia infantil A Promotoria da Espanha pediu dois anos e meio de prisão para o zagueiro Raúl Asencio, do Real Madrid, segundo a Cadena SER. O jogador é acusado de dois crimes contra a privacidade de duas jovens, sendo uma menor de idade, que participaram de um encontro sexual com o defensor e outros três atletas que eram das categorias de base do clube.

