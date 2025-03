Pronto-Socorro do HM de Americana implanta mudanças para aprimorar atendimento; entenda Foto: Prefeitura de AmericanaO Pronto-Socorro Adulto (PSA) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana,... Portal Veloz|Do R7 21/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h11 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO Pronto-Socorro Adulto (PSA) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, começará a implantar mudanças no fluxo de atendimento, a partir de segunda-feira (24), com o objetivo de otimizar os serviços oferecidos aos pacientes e reduzir o tempo de espera. As alterações incluem a reestruturação de setores, com demarcação por cores, além da reorganização dos consultórios e salas de soroterapia conforme a classificação de risco.

