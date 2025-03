‘Recebemos com bastante surpresa’, afirma advogado de Maicol sobre confissão do crime Após Maicol dos Santos, principal suspeito do assassinato da adolescente Vitória Regina, assinar a confissão do... Portal Veloz|Do R7 18/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h10 ) twitter

Após Maicol dos Santos, principal suspeito do assassinato da adolescente Vitória Regina, assinar a confissão do crime nesta terça-feira (18), o jornalista Roberto Cabrini da RECORD conversou com um dos advogados de defesa. Flávio Ubirajara afirmou ter recebido a informação pela mídia e com surpresa. “Até a data de ontem, por volta das 20h, nós estivemos com o Maicol na delegacia e ele negava qualquer informação sobre essa questão”, relata o advogado.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre os desdobramentos deste caso intrigante.

