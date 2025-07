Região de Campinas está em estado de alerta para incêndios, principalmente amanhã e sexta A informação foi divulgada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. A baixa umidade... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 22h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 22h18 ) twitter

A informação foi divulgada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. A baixa umidade do ar agrava os riscos e exige medidas de proteção à saúde. Prefeitura lembra que queimadas são proibidas

