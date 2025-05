Rumo faz sondagem de solo para obras de nova passarela e alargamento do ‘viaduto do Pezão’ em Nova Odessa Foto: Prefeitura de Nova OdessaA concessionária Rumo Malha Paulista S/A está realizando ao longo desta... Portal Veloz|Do R7 21/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h37 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de Nova OdessaA concessionária Rumo Malha Paulista S/A está realizando ao longo desta semana os serviços de sondagem prévia de solo nos pontos em que serão feitas duas obras viárias anunciadas ainda em 2023 ao prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e à população de Nova Odessa. Por isso, podem acontecer interdições e desvios de tráfego momentâneas, principalmente na região do Jardim São Jorge, nesta quinta e sexta-feira, entre as 7h e as 17h.

