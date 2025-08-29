Sabesp terá de reduzir retirada de água do Sistema Cantareira por baixa no nível dos reservatórios As regras também preveem outras faixas de operação A Sabesp terá que diminuir imediatamente o... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h58 ) twitter

As regras também preveem outras faixas de operação A Sabesp terá que diminuir imediatamente o volume de água captado no Sistema Cantareira, que abastece parte da Região Metropolitana de São Paulo. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e pela Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas), responsáveis pela gestão do manancial, diante da queda no nível de armazenamento.

