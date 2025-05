Samu de Campinas renova frota de ambulâncias Foto: Prefeitura de CampinasO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Campinas está com... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 12h48 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h48 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Campinas está com frota de ambulâncias renovada, o que garante eficiência, segurança e qualificação nos atendimentos aos pacientes e para as equipes de trabalho. Quinze veículos zero quilômetro da marca Mercedes-Benz começaram a ser usados pelo SUS Municipal no sábado, 10 de maio, e estão padronizados visualmente conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.Na frota de ambulâncias, 12 são Unidades de Suporte Básico (USBs), conhecidas como viaturas básicas. Elas são destinadas ao atendimento e transporte de pacientes sem risco de morte imediata e que não precisam de intervenção médica no local ou durante o trajeto. Estes veículos são equipados, por exemplo, com materiais para imobilização, curativos e acesso venoso. As USBs são tripuladas por um técnico de enfermagem e condutor.

