Sanasa inicia operação do reservatório de água de reuso do Pico das Cabras

Entrou em operação na manhã de sexta-feira, 16 de maio, o reservatório de água de reuso do Pico das Cabras, em Campinas. Instalado próximo ao portão do Observatório Municipal Jean Nicolini, o equipamento, doado pela Sanasa, é destinado ao abastecimento dos caminhões do Corpo de Bombeiros, reforçando o combate a incêndios na região.

