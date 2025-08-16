Logo R7.com
São Paulo deve enfrentar terceiro veranico do ano a partir de quarta-feira (20)

Foto: Prefeitura de CampinasCalor atípico para o inverno pode durar até cinco dias e aumenta...

Portal Veloz|Do R7

Foto: Prefeitura de CampinasCalor atípico para o inverno pode durar até cinco dias e aumenta risco de queimadas, alerta Defesa Civil
O estado de São Paulo deve enfrentar, a partir da próxima quarta-feira (20), o terceiro veranico do ano. Segundo a Defesa Civil estadual, o fenômeno poderá se estender de três a cinco dias, trazendo temperaturas elevadas e baixa umidade do ar.

