São Paulo deve enfrentar terceiro veranico do ano a partir de quarta-feira (20) Foto: Prefeitura de CampinasCalor atípico para o inverno pode durar até cinco dias e aumenta... Portal Veloz|Do R7 16/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 16/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasCalor atípico para o inverno pode durar até cinco dias e aumenta risco de queimadas, alerta Defesa Civil

O estado de São Paulo deve enfrentar, a partir da próxima quarta-feira (20), o terceiro veranico do ano. Segundo a Defesa Civil estadual, o fenômeno poderá se estender de três a cinco dias, trazendo temperaturas elevadas e baixa umidade do ar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre o clima!

Leia Mais em Portal Veloz:

Furacão Erin atinge categoria 5 no Atlântico Norte

Polícia Militar Rodoviária recupera caminhão roubado após perseguição em Itatiba

Motociclista é preso após colisão com viatura da GCM em Limeira