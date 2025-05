Sebrae Sumaré abre inscrições para cursos gratuitos de panetones, bolos e sobremesas A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com... Portal Veloz|Do R7 15/05/2025 - 09h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 09h44 ) twitter

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de capacitação empreendedora, voltados à produção de sobremesas, bolos no pote, panetones e doces natalinos. As formações são ideais para quem deseja iniciar um pequeno negócio ou aumentar a renda familiar com produtos de alta procura no mercado.

Não perca a oportunidade de se capacitar e transformar sua paixão em um negócio! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

