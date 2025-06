Seleção feminina de vôlei sofre, mas bate Canadá na Liga das Nações Foto World Volleyball/DivulgaçãoA seleção feminina de vôlei alcançou a segunda vitória na segunda semana da Liga... Portal Veloz|Do R7 21/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 21/06/2025 - 07h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto World Volleyball/DivulgaçãoA seleção feminina de vôlei alcançou a segunda vitória na segunda semana da Liga das Nações. Nesta sexta-feira (20), em Istambul, na Turquia, as brasileiras derrotaram o Canadá por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/23 e 25/23. Apesar do placar, a partida foi sofrida, com as canadenses ficando à frente em momentos dos dois últimos sets, em especial no terceiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

Leia Mais em Portal Veloz:

SP: Justiça dá 5 dias para prefeitura explicar privatização de escolas

Flamengo vira sobre o Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Só Cacareco estará na região do Pq. das Nações na próxima semana em Limeira