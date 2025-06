Sesi Araraquara repete 2024, bate Sampaio e leva o bi da Copa LBF Edwin Coutinho/LBF O Sesi Araraquara conquistou, neste domingo (1º),... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 02/06/2025 - 08h16 ) twitter

O Sesi Araraquara conquistou, neste domingo (1º), o bicampeonato da Copa LBF, torneio que reuniu os quatro melhores times do primeiro turno da temporada 2025 da Liga de Basquete Feminino (LBF). Mesmo atuando fora de casa no Castelinho, em São Luís, a equipe paulista bateu o Sampaio Basquete por 54 a 50, em uma reedição da final do ano passado.

