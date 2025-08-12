Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, é preso em operação do Ministério Público

O empresário Sidney Oliveira foi preso nesta terça (12) em São Paulo durante uma investigação do Ministério...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

O empresário Sidney Oliveira foi preso nesta terça (12) em São Paulo durante uma investigação do Ministério Público.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.