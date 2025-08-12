Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, é preso em operação do Ministério Público O empresário Sidney Oliveira foi preso nesta terça (12) em São Paulo durante uma investigação do Ministério... Portal Veloz|Do R7 12/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 12/08/2025 - 10h59 ) twitter

Portal Veloz

O empresário Sidney Oliveira foi preso nesta terça (12) em São Paulo durante uma investigação do Ministério Público.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

