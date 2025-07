Smurfs: conheça a história e confira a nova animação nos cinemas A animação “Smurfs” estreou nos cinemas nesta quinta-feira (17) com uma nova aventura vivida pelos... Portal Veloz|Do R7 18/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 18/07/2025 - 11h18 ) twitter

A animação “Smurfs” estreou nos cinemas nesta quinta-feira (17) com uma nova aventura vivida pelos queridos pequenos personagens azuis. Nesta nova história, os smurfs são transportados para o mundo real quando o Papai Smurf é raptado pelos irmãos e bruxos malvados Razamel e Gargamel. Com a vila em perigo, Smurfette lidera os smurfs num missão para o mundo real com o intuito de salvar o Papai Smurf. Lá, eles encontram Ken, o irmão de Papai Smurf, além de novos aliados e amigos que os ajudam a organizar um plano infalível contra os feiticeiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra mais sobre a história dos Smurfs!

