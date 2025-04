Soldado da PM é indiciado por tentativa de homicídio após jogar homem de ponte em São Paulo O caso aconteceu no ano passado na zona sul de SP A Polícia Civil indiciou... Portal Veloz|Do R7 07/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 07/04/2025 - 22h25 ) twitter

O caso aconteceu no ano passado na zona sul de SP. A Polícia Civil indiciou o soldado Luan Felipe Alves Pereira por tentativa de homicídio, após ele ter jogado um homem de uma ponte durante uma abordagem em Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, no ano passado. O PM está preso no Presídio Romão Gomes desde 5 de dezembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!

