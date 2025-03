Sorocaba e Votorantim tornam-se oficialmente cidades-irmãs Foto: Prefeitura de SorocabaSorocaba e Votorantim agora são cidades-irmãs, com o objetivo de fortalecer a... Portal Veloz|Do R7 17/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaSorocaba e Votorantim agora são cidades-irmãs, com o objetivo de fortalecer a cooperação cultural, social e esportiva entre ambas. É o que estabelece a Lei n° 13.150, de 12 de março de 2025, de autoria do Executivo, publicada no Jornal do Município.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante parceria entre as cidades!

