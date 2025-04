SP Sempre Alerta Operação Chuvas é prorrogada até dia 15 de abril Foto: Divulgação/Governo de SPA Defesa Civil do Estado de São Paulo estendeu a campanha SP Sempre... Portal Veloz|Do R7 03/04/2025 - 08h45 (Atualizado em 03/04/2025 - 08h45 ) twitter

Foto: Divulgação/Governo de SPA Defesa Civil do Estado de São Paulo estendeu a campanha SP Sempre Alerta Operação Chuvas até o próximo dia 15 de abril. A ação se encerraria na segunda-feira (31), mas meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) apontaram condições para chuva intensa até pelo menos o dia 6 de abril. Na segunda (31), cidades do ABC Paulista registaram altos volumes de chuva no período da tarde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a Operação Chuvas!

