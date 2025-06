SP tem 14 das 20 cidades com melhor qualidade de vida do país; veja lista O estado de São Paulo tem 14 dos 20 municípios com a melhor qualidade de... Portal Veloz|Do R7 03/06/2025 - 08h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 08h17 ) twitter

O estado de São Paulo tem 14 dos 20 municípios com a melhor qualidade de vida do Brasil. É o que mostra o relatório do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2025 divulgado na semana passada.

Para saber mais sobre as cidades que se destacam nesse ranking e entender como é feito o estudo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

