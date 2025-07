Sumaré comemora aniversário com show da dupla Guilherme Benuto e programação especial ao longo do mês de julho Sumaré se prepara para uma grande festa em comemoração ao aniversário da cidade. No dia... Portal Veloz|Do R7 01/07/2025 - 09h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 09h36 ) twitter

Sumaré se prepara para uma grande festa em comemoração ao aniversário da cidade. No dia 26 de julho, data oficial da celebração, a Praça das Bandeiras (Centro) será palco de um super show com a consagrada dupla Guilherme & Benuto, a partir das 17h. Antes deles, o público poderá curtir as apresentações de Charles & Mancini e Thiago Linns, em um evento gratuito, pensado para reunir famílias e celebrar com muita música e alegria.

