Sumaré lança equipe de futebol de amputados e reforça compromisso com a inclusão no esporte Foto: Prefeitura de SumaréAgora é oficial: Sumaré conta com sua própria equipe de Futebol de... Portal Veloz|Do R7 12/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 12/04/2025 - 09h26 )

Foto: Prefeitura de SumaréAgora é oficial: Sumaré conta com sua própria equipe de Futebol de Amputados. A Secretaria Municipal de Esportes anunciou a criação do Sumaré Futebol de Amputados, resultado de uma parceria que marca um novo capítulo no esporte inclusivo da cidade. A iniciativa representa um passo importante da atual gestão no fortalecimento da inclusão social por meio do esporte. A nova equipe não apenas amplia o acesso às práticas esportivas para pessoas com deficiência, como também reforça o compromisso da administração municipal com a construção de uma cidade mais justa, participativa e acolhedora.

