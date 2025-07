Sumaré seguirá sem Zona Azul, mas Executivo afirma estar disposto a ouvir os comerciantes, a ACIAS e a população Foto: Prefeitura de SumaréO prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, foi direto e claro: a... Portal Veloz|Do R7 31/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréO prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, foi direto e claro: a cidade seguirá sem sistema de Zona Azul. Para ele, a população já enfrenta impostos e taxas suficientes, e não é justo colocar mais esse peso no bolso do cidadão. Henrique acredita que soluções para o trânsito e o estacionamento precisam existir, sim, mas sem onerar a população por isso.

Para saber mais sobre a posição do prefeito e as propostas para o comércio local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Além de Moraes: lista de alvos da Lei Magnitsky inclui terroristas, corruptos e traficantes

Lucas Paquetá é inocentado em caso de manipulação de apostas esportivas

Chanceler brasileiro encontra secretário dos EUA e diz que Brasil pode responder a tarifaço