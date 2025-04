‘Tarifaço’: EUA cita Rua 25 de Março como mercado de pirataria Rovena Rosa/Agência BrasilDois dias antes do anúncio do tarifaço do então presidente Donald Trump, o... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 09h45 (Atualizado em 05/04/2025 - 09h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rovena Rosa/Agência BrasilDois dias antes do anúncio do tarifaço do então presidente Donald Trump, o governo dos Estados Unidos divulgou um relatório que aponta o Brasil como um dos países com alto índice de pirataria e falsificação. O documento, que trata do comércio exterior, reconhece avanços na fiscalização, mas critica a persistência do mercado ilegal, tanto físico quanto online. A Rua 25 de Março, em São Paulo, foi mencionada nominalmente como um dos pontos mais notórios de comércio de produtos falsificados.

Para entender melhor as implicações desse relatório e as reações do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

STJ mantém prisão de policiais por envolvimento no caso Gritzbach

Atacante do Juventude, que quase acertou com o Athletico, é investigado por manipulação de resultado

Analistas dizem que tarifa de Trump poderia ser pior; Brasil avalia recorrer à OMC