Telefone do Samu de Limeira está fora do ar; ligações devem ser encaminhadas ao 193

Foto: Prefeitura de LimeiraO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Limeira informa que o telefone 192 está indisponível. Em caso de emergência, a população deve ligar no 193 (Corpo de Bombeiro) ou no (19) 99956-7379 (Samu). De acordo com informações da Prefeitura de Limeira, a concessionária de telefonia já foi acionada e a previsão de restabelecimento do serviço é de aproximadamente 2 horas.

